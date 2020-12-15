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Tuzla’da karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

15.12.2020 19:20 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, Ceyhun Ç.

Tuzla’da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, Ceyhun Ç. tartıştığı eşi Seher Ç.’yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan şüpheli Ceyhun Ç.-, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, tutuklanması talebiyle Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Şüpheli Ceyhun Ç., ifade işlemlerinin ardından suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması ve kaçma şüphesi olması gibi gerekçelerle “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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