Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım'da Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu mevkisindeki 661 parsel numaralı arsada kimyasal atıkların alev alması sonucu yangın çıktığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerinin adli yönden incelenmesine müteakip gerekli bilimsel çalışmalar yapılmak üzere durumun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla Zabıta Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerine bildirildiği kaydedildi.

Yapılan araştırma sonucu arsa malikinden habersiz olarak kimyasal madde aktarımı yaparken yangına sebep oldukları belirlenen şüpheliler F.V, P.U, S.U. ve T.U. ile kimyasal atıkların toprağa gömülmesinde rol alan şüpheli R.K'nın yakalandıkları aktarılan açıklamada, bugün Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen 5 şüpheli hakkında "çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklama talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin şüpheliler hakkındaki tutuklama taleplerini reddettiği, şüphelilerden S.U. ve R.K'nın "yurt dışına çıkmamak", diğer şüpheliler F.V, P.U. ve T.U'nun ise "yurt dışına çıkmamak" ve "haftada üç gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol altına alındıkları bilgisi verildi.

