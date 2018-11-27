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Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:12 | Son Güncelleme

Toprağa kimyasal madde gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da toprağa kimyasal madde gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydınlı Mahallesi Patlayıcılar Yolu Mevkisi'nde 25 Kasım'da toprağa kimyasal madde gömdükleri iddiasıyla Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.V, P.U, S.U, T.U. ve R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 5 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüphelinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerin hakimlikteki sorgusunda, atıkların kimyasal olduğunu bilmediklerini öne sürdükleri öğrenildi.

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- Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım'da Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu mevkisindeki 661 parsel numaralı arsada kimyasal atıkların alev alması sonucu yangın çıktığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerinin adli yönden incelenmesine müteakip gerekli bilimsel çalışmalar yapılmak üzere durumun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla Zabıta Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerine bildirildiği kaydedildi.

Yapılan araştırma sonucu arsa malikinden habersiz olarak kimyasal madde aktarımı yaparken yangına sebep oldukları belirlenen şüpheliler F.V, P.U, S.U. ve T.U. ile kimyasal atıkların toprağa gömülmesinde rol alan şüpheli R.K'nın yakalandıkları aktarılan açıklamada, bugün Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen 5 şüpheli hakkında "çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklama talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin şüpheliler hakkındaki tutuklama taleplerini reddettiği, şüphelilerden S.U. ve R.K'nın "yurt dışına çıkmamak", diğer şüpheliler F.V, P.U. ve T.U'nun ise "yurt dışına çıkmamak" ve "haftada üç gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol altına alındıkları bilgisi verildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kimyasal atık Tuzla

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