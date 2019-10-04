Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - TUZLA'da çok sayıda kişinin etkilendiği kimyasal kokuya ilişkin olarak 10 kişi hakkında, "İştiraken çevreyi kirletme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 6.5 yıla, mühendis E.Ş. için de, "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına 24 müşteki ve bazı müştekiler ile sanıkların avukatları katıldı. Mesude Göze, olay günü havada ağır bir koku olduğunu belirterek, "Turşu kokuyor sandım. Mide bulantısı, baş dönmesi yaşadım. Saat 23.00 gibi hastaneye başvurdum. Oksijen değerlerimde sorun vardı. Şikayetçiyim" dedi.

Rabia Akyol da olay günü akşam saatlerinde nefes almaya zorlandığını belirterek, "Gözlerimde yaşarma, baş ağrısı olunca hastaneye gittim. Geceye kadar orada kaldım, şikayetçiyim" dedi. Mahkeme, kokuya neden olan kimyasal maddenin insan ve çevreye etkisinin tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.