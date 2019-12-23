Tuzla’da kıyıya bağlı bir gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla\u2019da k\u0131y\u0131ya ba\u011fl\u0131 bir gemide yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \u0130tfaiyenin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor. Acun Il\u0131cal\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: 'Bu dizide rol almak istedi\u011fini s\u00f6yledi'Kamyonet, yol kenar\u0131nda y\u00fcr\u00fcyen \u00e7ifte \u00e7arpt\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131SYK \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na \u201caile ve toplumda \u015fiddet\u201d e\u011fitimi
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