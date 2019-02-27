Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolüne götürüldü.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki C.A. sağlık kontrolüne götürülmek için polis merkezinden çıkarıldı.

Görüntü dökümü:

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-C.A. polis merkezinden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Aracın ayrılması

