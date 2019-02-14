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Tuzla’da korkutan fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 08:48 | Son Güncelleme

Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir deri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir deri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fabrikada bulunan kimyasal maddelere sirayet etmemesi facianın eşiğinden döndürdü.
Olay, sabah saatlerinde, Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir deri fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre iki katlı deri fabrikasının üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikanın üst katını sararken, durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tuzla OSB itfaiyesi, Tuzla itfaiyesi ve Orhanlı İtfaiyesi yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Facianın eşiğinden dönüldü
Yangın çıktığı fabrikada, deri sanayisinde kullanılan kimyasal maddeler olay yerine çok yakın bir yerde bulunuyordu. Yangının kimyasal maddelere sirayet etmemesi facianın eşiğinden döndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını

Tuzla’da korkutan fabrika yangını
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