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Tuzla’da korkutan fabrika yangını

25.11.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da buluna sünger fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla’da buluna sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte fabrikayı yoğun duman sardı. Dumanın sardığı fabrikayı itfaiye ekipler müdahale ederek söndürdü.

Olay saat 09.45 sıralarında Orhanlı Mahallesi, Balaban Sokak üzerinde bulunan sünger fabrikasında meydana geldi. 2 bin 500 metre kare alanlık fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte fabrikayı yoğun duman sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Yoğun dumandan etkilenen İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yapmakta zorlandı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

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