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Tuzla'da küçük çocuğu döven kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:46 | Son Güncelleme

TUZLA'da aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu feci şekilde döven U.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)-TUZLA'da aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu feci şekilde döven U.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.Ö'nün polisteki ilk ifadesinde çocuğun aracına zarar vereceğini düşünüp sinirlenerek çocuğu dövdüğünü belirttiği öğrenildi.
Tuzla, Aydınlı Mahallesinde U.Ö. isimli bir sürücü attığı erik çekirdeğinin otomobiline isabet ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövmüştü. Bunun üzerine çalışma başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen U.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde çocuğun aracına zarar vereceğini düşünüp sinirlenerek çocuğu dövdüğünü belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.Ö adliyeye sevk edildi.

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