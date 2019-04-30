Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde dövdüğü küçük çocuk o anları anlattı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında çimenlere oturup yedikleri eriklerin çekirdeklerini yola atan çocuklar, bir anda onlara doğru koşan bir sürücüyle karşılaştı. Çocuklar paniğe kapılarak kaçmaya başladı. 12 yaşındaki M.K .ile sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. M.K. korku içinde koşarken bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Fakat küçük çocuk sesini kimseye duyuramadı. M.K. sürücü tarafından yakalandı. Acımasız sürücü, çocuğa yumruk atarak yere düşürdü. Daha sonra da M.K.'ye tekmeler attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

“SESLENDİM, DUYMADILAR"

M.K. yaşadıklarını kameralara anlattı. Küçük çocuk, “Ağaçlardan erik toplamıştık. Yiyorduk, çekirdeklerini de aşağıya atıyorduk. Burada kırmızı ışıkta bir araç durmuştu, müzik çalıyordu. Araba geçti. Biz 3 kişi ayaktaydık. Adam gitmişti, ama biz arkasından bakmadık. Adam durmuş, koşmaya başlayınca arkadaşlarımla koştuk. Biz o olduğunu sanmıyorduk. Bekçiler oturuyordu, çay içiyordu. Seslendim duymadılar. Baktım adam yaklaştı. Araba vardı arabanın etrafında tur atayım, kaçayım dedim. Beni arabanın yanında yakaladı. Önce bana yumruk attı. Ben yere serildim. Sonra üstüme çıktı, yumruk atmaya devam etti. Tekme attı. Tehdit etti" dedi.