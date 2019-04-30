HABER

Tuzla'da küçük çocuk "Erik çekirdeği" dayağını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

TUZLA'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde dövdüğü küçük çocuk o anları anlattı.

Tuzla'da küçük çocuk "Erik çekirdeği" dayağını anlattı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir sürücünün aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde dövdüğü küçük çocuk o anları anlattı.
Olay geçtiğimiz Pazar günü Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında çimenlere oturup yedikleri eriklerin çekirdeklerini yola atan çocuklar, bir anda onlara doğru koşan bir sürücüyle karşılaştı. Çocuklar paniğe kapılarak kaçmaya başladı. 12 yaşındaki M.K .ile sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. M.K. korku içinde koşarken bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Fakat küçük çocuk sesini kimseye duyuramadı. M.K. sürücü tarafından yakalandı. Acımasız sürücü, çocuğa yumruk atarak yere düşürdü. Daha sonra da M.K.'ye tekmeler attı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

“SESLENDİM, DUYMADILAR"
M.K. yaşadıklarını kameralara anlattı. Küçük çocuk, “Ağaçlardan erik toplamıştık. Yiyorduk, çekirdeklerini de aşağıya atıyorduk. Burada kırmızı ışıkta bir araç durmuştu, müzik çalıyordu. Araba geçti. Biz 3 kişi ayaktaydık. Adam gitmişti, ama biz arkasından bakmadık. Adam durmuş, koşmaya başlayınca arkadaşlarımla koştuk. Biz o olduğunu sanmıyorduk. Bekçiler oturuyordu, çay içiyordu. Seslendim duymadılar. Baktım adam yaklaştı. Araba vardı arabanın etrafında tur atayım, kaçayım dedim. Beni arabanın yanında yakaladı. Önce bana yumruk attı. Ben yere serildim. Sonra üstüme çıktı, yumruk atmaya devam etti. Tekme attı. Tehdit etti" dedi.

“YÜZÜMDE, KAŞIMDA ŞİŞLİKLER VAR"
Yüzüne aldığı darbeleri anlatan M.K, “Yüzümün sağ tarafına vurdu. Yüzümde, kaşımda şişlik var. Yemek yerken ağzımı tam açamıyordum. Kaşığı ağzıma tam sokamıyordum. Ağrıyordu. Gece uyurken de gözlerimi kapattığım zaman kaşımdaki şişlik ağrıyordu. Krem aldık. Yüzümdeki yaralara krem sürüyoruz." diye konuştu.

ANNE: ŞİKAYETÇİYİZ
M.K.'nin annesi Emel K. ise “Benim tek söyleyeceğim, bir an önce yakalanması. Çocuğuma bunu yapmaya hakkı yoktu. Çünkü daha küçük. Bir şey yapmamış, suçu da yok. Suçsuz yere bir çocuğu dövmeye hakkı yok bir insanın. Çocuğum efendi, başarılı, zarar verecek bir çocuk değil. Görüntüleri gördük. Bir de ormana götürmesi biraz tehlike. O bizi biraz kuşkulandırdı. Ormana ne diye götürdü benim çocuğumu. Ne istiyordu?. Şikayetçiyiz, eşim zaten gerekeni yaptı" dedi.
Emniyet ekipleri, yaşanan olayın ardından şüphelinin kimliğine ulaşmak için çevrede bulunan 100'ün üzerindeki kamerayı incelemeye aldı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Tuzla'da küçük çocuk Tuzla'da küçük çocuk Tuzla'da küçük çocuk Tuzla'da küçük çocuk

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Motora sıkışan yavru kediyi PTT çalışanları kurtardıMotora sıkışan yavru kediyi PTT çalışanları kurtardı
Patenci gençlerin yürekleri ağızlara getiren yolculuğuPatenci gençlerin yürekleri ağızlara getiren yolculuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Diyanet takvimine göre 2019 Ramazan imsakiyesi! İl il imsakiye vakitleri

Ramazan imsakiyesi belli oldu

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.