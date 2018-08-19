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Tuzla'da kurban satış alanındaki kavgaya polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA - TUZLA'da  bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle  tartışma çıktı.

Tuzla'da kurban satış alanındaki kavgaya polis müdahalesi

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA - TUZLA'da bulunan kurban satış alanındaki gerginliğe polis biber gazı ile müdahalede bulundu
Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan kurban satış alanında kurban kesimini yapacak kişiler konusunda düşülen anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Kurban satıcıları ile çadır görevlileri arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, TOMA ile önlem alırken kavga eden taraflara biber gazı ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

Tuzla'da kurban satış alanındaki kavgaya polis müdahalesiTuzla'da kurban satış alanındaki kavgaya polis müdahalesiTuzla'da kurban satış alanındaki kavgaya polis müdahalesiTuzla'da kurban satış alanındaki kavgaya polis müdahalesi

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