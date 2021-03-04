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Tuzla’da narkotik köpeği ile arama yapılan tırda 308 kilo eroin ele geçirildi

04.03.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da yüklü miktarda uyuşturucu madde nakliyesi gerçekleştirdiği tespit edilen tırda dedektif köpeğiyle yapılan aramalarda 47 milyon değerinde 308 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Tuzla’da yüklü miktarda uyuşturucu madde nakliyesi gerçekleştirdiği tespit edilen tırda dedektif köpeğiyle yapılan aramalarda 47 milyon değerinde 308 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı, Ticareti, Nakli ve Depolanması’ faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında tır ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakliyesi gerçekleştirileceği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 Mart 2021 tarihinde saat 01.45 sıralarında 63 FM 355 çekici ve 31 DS 226 dorse plakalı tırı Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi üzerinde seyir halindeyken kontrollü şekilde durdurdu.

47 milyon değerinde 308 kilo eroin ele geçirildi
Kimlik tespiti sonrası L.H. olduğu tespit edilen şüphelinin kullanmış olduğu tırda narkotik dedektör köpeği ile detaylı arama yapıldı. Arama sonucunda 600 paket halinde toplam 308 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin ortalama değeri 47 milyon 246 bin 400 lira olduğu tespit edilirken şüpheli gözaltına alındı. L.H. emniyetteki ifadesinde, suç kaydının olmadığını ve uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

Tutuklandı
Aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheli L.H., “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemede susma hakkını kullanan şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunması, şüphelinin kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunması gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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