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Tuzla'da öğretmene darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:29 | Son Güncelleme

Tuzla'da öğretmene darp iddiası

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir öğretmen, öğrencisinin velisi tarafından darp edildi.

Alınan bilgilere göre, Aydınlı Mahallesi Tuzla Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ş.A.'nın, öğrencisinin velisi Ferhat O. tarafından darp edildi. Tuzla İlçe Emniyeti Mobil Okul Timleri şüpheliyi gözaltına alırken öğretmen Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Tuzla Şube Başkanı Metin Çangır, "Öğretmenimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Öğretmenimiz şikayetçi oldu. Eğitim Bir-Sen olarak öğretmenlere de sağlık çalışanlarınauygulanan şiddeti önlemek için çıkarılan kanunun çıkarılmasını ivedilikle istiyoruz.'' dedi.

Şüpheli Ferhat O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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darp öğretmen Tuzla Eğitim Bir-Sen Başkanı Çangır Veli

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