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Tuzla'da öğretmeni tokatlayan şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 23:10 | Son Güncelleme

  TUZLA'da bir okulda öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmeni darp eden F.O., 2 bin 200 lira güvence bedeli karşılığında serbest bırakıldı.

Yüksel KOÇ / İstanbul,(DHA) TUZLA'da bir okulda öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmeni darp eden F.O., 2 bin 200 lira güvence bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Mahkeme, F.O.'nun mahkeme tarafından belirlenen 100 kitabı olayın olduğu okul öğrencilerine hediye etmesine ve yine haftada bir mahkemenin belirlediği kitapları okuyup özetini çıkararak mahkemeye sunmasına karar verdi.

* Sorgusunda öğretmenin kızkardeşini makyaj yüzünden tokatladığını öne süren F.O.'nun öğretmeni tokatladığını kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Tuzla'da dün Kasif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kardeşinin öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmen Ş.A.'yı darp eden F.O., gözaltı işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ÖĞRETMENİN KARDEŞİNİ TOKATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
F.O.'nun savcılık sorgusunda öğretmen Ş.A.'nın makyaj süren kızkardeşine makyajını silmesini istediği, kardeşinin makyajı silmemesi üzerine öğretmenin onu tokatladığını öne sürdüğü öğrenildi.

ÖĞRETMENE TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ
Öğretmeni tarafından tokatlandığını öne süren kardeşinin ağlayarak evi aradığını söyleyen F.O.'nun, bunun üzerine okula gittiğini, kızkardeşini arkadaşlarının yanında ağlarken gördüğünü, öğretmenle tartıştığı sırada ona bir tokat attığını söylediği kaydedildi.
Sorgusunda çok pişman olduğunu söylediği öğrenilen F.O.'nun, hatasını anlayıp kapıda beklerken polislerin gelip kendisini gözaltına aldığını söyledi.

SAVCI TUTUKLANMASİ TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ
Savcı, F.O.'yu, “Kamu görevlisini görevinden dolayı basit yaralamaö suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılık sorgusunda kızkardeşinin makyajı nedeniyle öğretmeni tarafından tokatladığını söyleyen F.O.'nun mahkemedeki sorgusunda kardeşinin değil, kardeşinin arkadaşının makyaj yaptığını, kız kardeşinin de tartışmaya dahil olduğunu ve öğretmeni tarafından tokatlandığını iddia ettiği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI
Okul gittiğinde kız kardeşinin hala ağladığını, onu tokatlayan öğretmenle karşılaştığını ve onu tokatladığını söyleyen F.O., mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

2 BİN 200 LİRA GÜVENCE BEDELİ ÖDEYECEK
Savcılığın tutuklama talebini, suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, şüphelinin olaydan sonra kaçmayıp pişman olmasını gerekçe göstererek reddeden mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkışını yasakladı. Mahkeme F.O.'nun bir hafta içinde 2 bin 200 lira güvence bedelini Maliye Hazinesi'ne yatırarak makbuzunu dosyaya sunmasına karar verdi.

100 KİTABI OKULA HEDİYE EDECEK HAFTADA BİR KİTAP OKUYUP ÖZETİNİ MAHKEMEYE SUNACAK
Mahkeme, F.O.'nun mahkeme tarafından belirlenen 100 kitabı olayın olduğu okul öğrencilerine hediye etmesine ve yine haftada bir kere mahkemenin belirlediği kitapları okuyup özetini çıkararak mahahkemeye sunmasına karar verdi.

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