TUZLA'DA ÖĞRETMENİ TOTAKLAYAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla'da kız kardeşinin öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmeni darp eden F.O., 2 bin 200 lira güvence bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Sorgusunda öğretmenin kızkardeşini makyaj yüzünden tokatladığını öne süren F.O.'nun öğretmeni tokatladığını kabul ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Dün Tuzla'da Kasif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kardeşinin öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmen Ş.A.'yı darp eden F.O., gözaltı işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ÖĞRETMENİN KARDEŞİNİ TOKATLADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

F.O.'nun savcılık sorgusunda öğretmen Ş.A.'nın makyaj yapan kızkardeşine makyajını silmesini istediği, kardeşinin makyajı silmemesi üzerine öğretmenin onu tokatladığını öne sürdüğü öğrenildi.

ÖĞRETMENE TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ

Öğretmeni tarafından tokatlandığını öne süren kardeşinin ağlayarak evi aradığını söyleyen F.O.'nun, bunun üzerine okula gittiğini, kızkardeşini arkadaşlarının yanında ağlarken gördüğünü, öğretmenle tartıştığı sırada ona bir tokat attığını söylediği kaydedildi.

Sorgusunda çok pişman olduğunu söylediği öğrenilen F.O.'nun, hatasını anlayıp kapıda beklerken polislerin gelip kendisini gözaltına aldığını söyledi.