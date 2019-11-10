Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü

Gamze ŞiMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi Taşpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Ercan ve Rukiye Kaleli'nin içinde bulunduğu 17 AN 083 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine telleri aşarak 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içindeki Kaleli çifti çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini, "Burada oturuyorum. Bir ses oldu. Balkona çıktım, baktım aşağıya araba uçmuş. 112'yi aradım, itfaiyeyi aradım" dedi.

