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TUZLA'DA OTOMOBİL TAKLA ATIP DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 03:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma ardından da duvara çarptı: Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma ardından da duvara çarptı: Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Postane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen 06 NL 605 Plakalı otomobilin sürücüsü Tunç Fırat Kaya(26) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak İSKİ Su Arıtma Tesisinin duvarına duvara çarptı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cansız bedeni ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik polislerinin otomobilde ve caddede incelemelerde bulunmasının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Sürücü Kaya'nın sağlık ekiplerin teslim edilmesi
-Sürücüye ambulans içerisinde müdahalesi
-Polis ekiplerin çalışması
-Vatandaşlardan detaylar
-Otomobilin içerisinden detay
-Genel ve detaylar

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