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Tuzla’da pazarcı esnafına ceza yağdı

26.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ’Covid-19 Denetimleri’ konulu genelge kapsamında, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Şifa Mahallesi’nde kurulan semt pazarını denetlediler.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ’Covid-19 Denetimleri’ konulu genelge kapsamında, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Şifa Mahallesi’nde kurulan semt pazarını denetlediler. Denetimlerde kurallara uymayan esnafa 392’şer Türk Lirası para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ’Covid-19 Denetimleri’ konulu genelge kapsamında, tüm Türkiye’de 4 gün sürecek korona virüs denetimi yapılacağının açıklamasının ardından Tuzla’da denetimler sıklaştı. Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Şifa Mahallesi’nde kurulan semt pazarında denetimler gerçekleştirdi. Denetim sırasında, pazar esnafına ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen maskesini doğru takmayan esnafa korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ‘Belediye Emir ve Yasaklarına’ uyulmaması nedeniyle 392’şer Türk Lirası idari para cezası kesildi. Para cezası kesilen esnaftan bir tanesi, kimliğini evde unuttuğunu söyleyerek ceza yazılmaması konusunda tüm ısrarlarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

“Denetimlerimizi daha da sıklaştırdık”
Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan Cengiz Şaş, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge kapsamında pazarlarda denetimlere başladık. Daha önce de bu denetimleri yapıyorduk. Şimdi biraz daha ağırlık verdik. Şehrimiz biliyorsunuz 131 ülkeden daha büyük. İstanbul’dan bahsediyoruz. Doğal olarak kalabalık bir şehrimiz. Bu kalabalığı mümkün olduğunca aza indirebilmek ve maske konusuna dikkat edilebilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için denetimlerimizi daha da sıklaştırdık” dedi.

Vatandaşlar denetimlerden memnun
Pazara alışveriş yapmak için gelen Hatice Taşçı, "Çok gezmemek için hemen geri döneceğiz. Denetimler iyi ve güzel. Böyle olması güzel" dedi. Pazar esnafı Mustafa Topuz da, "Denetimler çok güzel. Sağlığımız için yapılması gerekiyor. Vatandaşa da bize de iyi bunlar. Devamını istiyoruz" diye konuştu.
Bir diğer pazar esnafı ise, "En güzeli oluyor. Herkes maskesini takıyor. Denetimler güzel. Sık sık gelip gidiyorlar. Pazarın her iki başında da zabıta amirleri var. Böyle giderse çok güzel" dedi.

Ceza yememek için kimliğini vermedi
Denetimler sırasında uyarılara rağmen maskesini doğru takmayan bir esnafa ise korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ‘Belediye Emir ve Yasaklarına’ uyulmaması nedeniyle 392’şer Türk Lirası idari para cezası kesildi. Şener Arancı isimli esnaf, zabıta ekipleri tarafından ceza yememek için önce kimliğini evde unuttuğunu söyledi. Daha sonra zabıta ekiplerinin polise haber vereceğini söylemesi üzerine bu sefer de ceza kesilmemesi için dil dökmeye başladı. Esnafın tüm çabalarına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Şener Arancı, "Arkada mal düzeltiyoruz. Cezayı yedik. Bir daha dikkat edeceğim" dedi.

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