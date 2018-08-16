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Tuzla'da plajda ağaç devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Tuzla'da plajda ağaç devrildi: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da halk plajında çürüyen bir ağacın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan ve kadınların kullandığı halk plajında çürüyen ağaç devrildi.

Ağacın yakınında bulunan Ayten, Zeynep Sude ve Esra Hacınebicioğlu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen ağaç ise itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ağaç devrilmesi plaj Tuzla

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