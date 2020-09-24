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Tuzla’da polise mukavemet gösteren şahsın eniştesi servis şoförü, teşkilatı ise aile içindeki yakın dostları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Tuzla’da maske takmayıp polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Cihan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuzla’da maske takmayıp polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Cihan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli ifadesinde, “Eniştem Gebze’de servis şoförüdür. Ben o anda kendimi yalnız hissettim. Annem ve babam da köyde olduğu için aile büyüğüm olarak eniştem aklıma geldi ve onun numarasını istedim. Yoksa eniştem kamu kurumları üzerinde otorite sahibi bir şahıs değildir. Teşkilattan kastım ise aile içindeki yakın dostlarımdır” dedi.
Tuzla’da geçtiğimiz Cumartesi günü denetimler sırasında polisler, maske takmayan kurye Cihan A.’yı durdurarak kimliğini istedi. Kimliğini vermeyen şüpheli polisleri, ‘sen zor kullan, o zaman görüşürüz’ diyerek tehdit ederek polislere mukavemette bulundu. Telefonda konuştuğu kişiye ise “bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” dedi. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alınan ve para cezası kesilen şüpheli Cihan A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
“Teşkilat olarak nitelendirdiğim kişiler arkadaş grubumdur”
Şüpheli Cihan A. ifadesinde, “Polisleri beni maske takmadığım gerekçesiyle ve direkt ceza kesmek suretiyle durdurdular. Oysa ben motor üzerindeydim. Boyunluğumu takacağımı kendilerine söylemek istedim ancak beni dinlemediler. Polislere direnmedim. Tehdit amaçlı konuşmadım. Teşkilat olarak nitelendirdiğim kişiler arkadaş grubumdur” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
“Eniştem Gebze’de servis şoförüdür”
Şüpheli, “enişteniz kimdir”, “numarasını istediğiniz teşkilattan kastınız nedir”, “bu teşkilat kimlerde oluşuyor” sorularına ise, “Eniştem Ahmet M. Gebze’de servis şoförüdür. Ben o anda kendimi yalnız hissettim. Annem ve babam da köyde olduğu için aile büyüğüm olarak eniştem aklıma geldi ve onun numarasını istedi. Yoksa eniştem polis de dahil olmak üzere kamu kurumları üzerinde otorite sahibi bir şahıs değildir. Ailemde kamu kurumlarında çalışan hiç kimse yoktur. Teşkilattan kastım ise, aile içindeki yakın dostlarımdır. Bu teşkilatın ikisi kardeşim, diğer üç kişi ise mahalle arkadaşlarımdan oluşan beş kişilik bir gruptur. Bu teşkilatın da kamu kurumları üzerine otoritesi yoktur. Sadece arkadaş grubu olarak verdiğim bir isimdir. Yalnız kaldığım için bana yardım edebileceklerini düşündüm” diye cevap verdi.
Adli kontrolle serbest kaldı
Mahkeme sorgusu tamamlanan Cihan A., “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında haftada bir gün ikametine en yakın karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

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