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Tuzla'da polyester fabrikasında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

  TUZLA'da  bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, alevlerin itfaiye aracına da sıçradı. Araçtaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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