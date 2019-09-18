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TUZLA'DA POLYESTER FABRİKASINDA YANGIN (2) (Havadan görüntülerle) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA
Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüler
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin görüntüleri

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