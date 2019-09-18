TUZLA'DA POLYESTER FABRİKASINDA YANGIN (3) (Havadan görüntülerle) 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN - İstanbul DHA

Tuzla'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin görüntüleri

