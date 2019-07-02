Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.

Tuzla\u2019da sert k\u00f6p\u00fck imalat\u0131 yap\u0131lan bir i\u015f yerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130tfaiye ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonras\u0131 yang\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.Performans denilince akla ilk o geliyor!Trakt\u00f6r\u00fcn\u00fc y\u0131karken elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131lan ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybettiSudan\u2019da g\u00f6stericilere 14 Temmuz\u2019da sivil itaatsizlik \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131
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