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Tuzla'da silahlı gasp

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, aracından inen bir kişiyi silah ve bıçakla tehdit ederek gasbeden 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydınlı Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili olarak Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Murat C., Cumali K. ve Emrah A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda mağdur şahsa ait olduğu tespit edilen cep telefonu, gümüş tespih ve 95 lirayla 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 3 kişinin emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri, mahkeme tarafından adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

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gasp Tuzla

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