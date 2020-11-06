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Tuzla’da silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 19:31 | Son Güncelleme

Tuzla’da silahlı bir şahıs sokak ortasında 2 kişiyi silahla yaraladı.Olay, Tuzla Orta Mahalle Gazi Caddesi’nde saat 17.30 sıralarında yaşandı.

Tuzla’da silahlı bir şahıs sokak ortasında 2 kişiyi silahla yaraladı.
Olay, Tuzla Orta Mahalle Gazi Caddesi’nde saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, silahlı bir kişi sokak ortasında Murat Çelik ve Yusuf Karagöz’e bir anda ateş etmeye başladı. Yaralanan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşanırken silahlı saldırgan daha sonra yaya olarak hızla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Bir görgü tanığı, “Silah sesini duyduk, kapıya çıktığımızda 2 kişi yerde yatıyordu. Yaya olarak kaçtı. Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Direk geldi ateş etti. Yaralılarda birinin durumu iyi, diğerinin bilmiyorum” diye konuştu.

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