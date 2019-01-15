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Tuzla'da sokak ortasındaki cinayetin zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

TUZLA'da sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Murat Gözüpek cinayetiyle ilgili şüpheli Mert K., yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Murat Gözüpek cinayetiyle ilgili şüpheli Mert K., yakalandı. Olayın uyuşturucu alışverişi sırasında çıkan tartışma sonucu işlendiği tespit edildi. Şüpheli Mert K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydınlı Mahallesi, Çamlıbel yolu üzerinde 13 Ocak Pazar günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak ortasında yerde yatan bir kişi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Polis yerde yatan kişinin yanına gittiğinde tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ölen kişinin Murat Gözüpek olduğu tespit edilirken yaralama ve ateşli silahlı kanuna muhalefetten daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis aynı bölgede olayın olduğu saatte O.Ü. adlı bir kadının yolda hafif yaralı olarak bulunduğunu tespit etti. Genç kadın poliste verdiği ifadesinde "Beni gasp ettiler." dedi. Ancak ifadedeki çelişkiler üzerine genç kızın son görüştüğü kişiler takibe alındı. Polis olay gecesi genç kızın son olarak birlikte olduğu Mert K.(26)'ın evine baskın yaptı. Polisi görünce kaçmaya çalışan Mert K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Polisteki soruşturması sonucunda şüphelinin uyuşturucu almak için geldiği Tuzla'da pazarlıkta anlaşamayınca Murat Gözüpek'i tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Öte yandan cinayet sırasında şüphelinin yanında O.Ü. adlı kız arkadaşının bulunduğu cinayetten sonra şüphelinin kaçtığı araçtan atladığı öğrenilen genç kızın kendisini yolda bulan polislere "Beni gasp edip araçtan attılar." şeklinde yalan söylediği tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mert K. tutuklandı. Olay sırasında araçta bulunan O.Ü. ise hakkında suç uydurmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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