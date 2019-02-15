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Tuzla’da soygun girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Tuzla’da geçtiğimiz gün yaşanan gaspçı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı.Olay, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz gün meydana gelmişti.

Tuzla’da geçtiğimiz gün yaşanan gaspçı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz gün meydana gelmişti. Gaspçılar, bankaya para yatırmaya giden bir kişiyi gözlerine kestirmiş, paraları almaya çalışmıştı. Ancak gaspçılar, direnerek paraları vermeyen şahsı bacağından vurup kayıplara karışmıştı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet T. parasını alıp gitmeye çalışan gaspçıların arabasında şahıslarla boğuşuyor. Bu sırada para dolu paket yere düşüyor. Şahıslar geri dönerek para dolu paketi almaya çalışıyor. Mehmet T. araçtan inerek şahısları engellemek isterken, gaspçılardan biri şahsı bacağından vuruyor. Ardından gaspçılar kayıplara karışırken, olay yerine gelen vatandaşlar yere dağılan paraları topluyorlar.

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