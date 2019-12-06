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Tuzla'da şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:49 | Son Güncelleme

Tuzla'da şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Tuzla'da şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler tarafından şüphe üzerine denetlenen araçtaki 3 kişiden ikisi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da görev yapan bekçiler, 22 Kasım'da Tersaneler Caddesi'nde, kendilerini fark ederek duran ve içinde 3 kişinin bulunduğu araçta arama yaptı. "Yakalamalı-hacizli" olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 21,44 gram metamfetamin olduğu düşünülen madde bulundu.

Şüphelilerden kendini Samet D. olarak tanıtan kişinin Selçuk D. olduğu ve "basit yaralama", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma", "silahla tehdit, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" olmak üzere 13 suçtan arandığı, ayrıca hakkında 16 bin 800 lira kesinleşmiş ceza olduğu belirlendi. Araçtaki Hasan M'nin "kullanmak için uyuşturucu temin etmek" suçundan 9, Burak B'nin ise "parada sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 9 kaydının bulunduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerden Burak B'nin silah ticaretiyle uğraştığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca sürgüsü, 1 namlu temizleyici, 2 rulo halinde alüminyum folyo, 14 koli silah yapımında kullanılan kimyasal madde, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Selçuk D, Hasan M. ve Burak B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Burak B, serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.

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