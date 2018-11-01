Tuzla'da tersanedeki bir gemide yangın (1)

Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA) TUZLA Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi
Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı
Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza