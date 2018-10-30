TUZLA'DA TERSANEDEKİ BİR GEMİDE YANGIN 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan tersanedeki gemide yangın çıktı. Yangın nedeniyle tersaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemideki çalışma sırasında çıktığı belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı

Edinilen bilgiye göre yangın Aydıntepe Mahallesi Sevim Sokak'ta bulunan bir tersanede çıktı. İddialara göre tersanedeki bir gemideki çalışma sırasında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tuzla itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Görüntü dökümü:

------------------

-Gemiden görüntü

-İtfiaye ekiplerinin çalışması

-Çalışanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüleai

DHA FEED

