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TUZLA'DA TERSANEDEKİ BİR GEMİDE YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:23 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan tersanedeki gemide yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan tersanedeki gemide yangın çıktı. Yangın nedeniyle tersaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemideki çalışma sırasında çıktığı belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı
Edinilen bilgiye göre yangın Aydıntepe Mahallesi Sevim Sokak'ta bulunan bir tersanede çıktı. İddialara göre tersanedeki bir gemideki çalışma sırasında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tuzla itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Görüntü dökümü:
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-Gemiden görüntü
-İtfiaye ekiplerinin çalışması
-Çalışanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüleai

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