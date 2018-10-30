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- Tuzla'da tersanedeki bir gemide yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

  TUZLA  tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanedeki gemide yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) TUZLA tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanedeki gemide yangın çıktı. Yangın nedeniyle tersaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gemideki çalışma sırasında çıktığı belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın Aydıntepe Mahallesi Sevim Sokak'ta bulunan bir tersanedeki gemide çalışma sırasında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tuzla itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

(FOTOĞRAF)

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