TUZLA'DA TERSANEDEKİ BİR GEMİDE YANGIN (3)

Haber: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 17.00'de Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan Litvanya bandıralı gemide çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca kıyı emniyeti ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kıyı emniyeti denizden, itfaiye ekipleri karadan müdahale ederek yaklaşık 1 saatte yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bir kaç kişinin dumandan etkilendikleri öğrenildi.
İSTANBUL EMNİYETİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktığı ve yangında ölen veya yaralananın olmadığı, bir kaç kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Açıklamada, yangında herhangi bir patlama ya da terör olayının sözkonusu olmadığı bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-Ambulans girişi
-Polis ekipleri
-Yanan gemiye yapılan karadan ve denizden müdahale
-Yangına müdahale sürerken havada çekilen görüntüler
-Cep telefonu kamerasından yangının hemen sonrası
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