Tuzla'da tersanedeki yangın

İSTANBUL (AA) - Sedef Gemi İnşaatı AŞ, tersanedeki gemi yangınına ilişkin, "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinin gemi inşa faaliyetlerine planlanan şekilde devam edileceği hususu kamuoyu bilgilerine arz olunur." açıklamasında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, tersanelerinde inşası devam eden Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinin başaltı manevra sahası bölgesinde muhafaza edilen halatların tutuşması sonucunda küçük çaplı bir yangın çıktığı belirtildi.

Olaya Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tuzla İtfaiyesi ve tersane ekipleri ile kısa süre içinde müdahale edildiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadan durumun kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinin gemi inşa faaliyetlerine planlanan şekilde devam edileceği hususu kamuoyu bilgilerine saygılarımızla arz olunur." ifadesi kullanıldı.



