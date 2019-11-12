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Tuzla'da testere bıçağı üreten fabrikada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:27 | Son Güncelleme

TUZLA'da testere bıçağı üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Çağrı ÇALIŞKAN- Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da testere bıçağı üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikanın yakınında bulunan okullar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre saat 13.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde bulunan testere bıçağı üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken itfaiye ekipleri, yangın çıkan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten bir fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

200 METRE UZAKLIKTAKİ OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrencilerin bazıları velileri tarafından okuldan alınırken, bazıları ise belediye otobüsleri ile okuldan tahliye edildi.

TUZLA KAYMAKAMI ALİ AKÇA: “YARALIMIZ YOK, CAN KAYBIMIZ YOK İTFAİYEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Olay yerine gelen Tuzla Kaymakamı Ali Akça çıkan yangınla ilgili, “Yangın kontrol altına alındı. İtfaiyemizin bu konudaki gayreti çabası ve hızı sevindirici. Testere bıçağı üreten bir fabrika. Ürettikleri metalin, testerenin daha sertleşmesi için ısı işleminden geçiriyorlar metal kazanlarında. Personel öğle yemeğindeyken metal kazanları alev almış. Haber verildikten sonra hemen müdahale ediliyor itfaiye tarafından gördüğünüz gibi. Arkadaşlarımız çevre ilçelerden de gelerek Tuzla'da itfaiyelerle beraber gerekli kontrol altına alma işlemi tamamlandı. Şimdi bir süre daha soğutma işlemlerine devam edecekler. Yaralımız yok, can kaybımız yok itfaiyeye teşekkür ediyorum. Yangının büyümesine yönelik olarak tedbirleri alıyor arkadaşlar. Yakınındaki kimyasal fabrikasına kesinlikle sirayet söz konusu değil. Arkadaşlarımız zaten onu öngörerek müdahale ettiler. Öğrencilerimizin dumanla alakalı herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için öğrenci velileriyle temasa geçilerek okullarımızdaki öğrencilerin velilerimize teslimi sağlandı" dedi.

(FOTOĞRAF)

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