Tuzla'da testere bıçağı üreten fabrikada yangın

Çağrı ÇALIŞKAN- Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) TUZLA'da testere bıçağı üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikanın yakınında bulunan okullar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre saat 13.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde bulunan testere bıçağı üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yağ kazanından çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken itfaiye ekipleri, yangın çıkan fabrikanın yanında bulunan kimyasal ürünler üreten bir fabrikaya alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

200 METRE UZAKLIKTAKİ OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle fabrikaya 200 metre uzaklıkta bulunan Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrencilerin bazıları velileri tarafından okuldan alınırken, bazıları ise belediye otobüsleri ile okuldan tahliye edildi.