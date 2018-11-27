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TUZLA'DA TOPRAĞA KİMYASAL ATIK ATAN 5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:04 | Son Güncelleme

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Tuzla'da önceki gece bir kişiye ait arsaya izinsiz kimyasal atık boşaltan 5 şüpheli, “Çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldılar.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Tuzla'da önceki gece bir kişiye ait arsaya izinsiz kimyasal atık boşaltan 5 şüpheli, “Çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldılar.
Tuzla'da önceki gece bir şahsa ait arsaya izinsiz kimyasal atık boşaltırken haklarında soruşturma başlatılan 5 kişi, gözaltına alındı.
Atığın alev alması sonucu haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.V., P.U., S.U., T.U ve R.K., emniyet işlemlerinin bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcı, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu, “Çevreyi kasten kirletmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

GEREDE'DE TIR'DAN ALMIŞLAR
P.U., mahkemedeki sorgusunda, malzemeleri Gerede'de bir TIR'dan aldıklarını, tehlikeli kimyasal madde olduğunu bilmediğini söyledi. Metal olduğu söylenen malzemeleri spiral ile parçalarken yangın çıktığını söyleyen T.U., yangın çıkıntı itfaiyeyi aradıklarını söyledi.
T.U.'nun babası S.U., olay olduğu zaman Çankırı'da olduğunu, çocuklarının yangın çıktığını söylemesi üzerine İstanbul'a geldiğini ve zehirli atık olayıyla ilgisinin olmadığını söyledi.
Boya çamuru olarak Gerede'den aldığı malzemeyi getirerek gömülmesi için diğer şüphelilere verdiğini söyleyen F.V., pişman olduğunu ifade etti.
Zehirli atık ile ilgisinin olmadığını söyleyen R.K. ise, F.V.'nin kendisini arayarak yangın çıktığını söyledi. Yangın olayı üzerine olay yerine gittiğini söyleyen R.K., olay yerine gittiğinde itfaiyenin geldiğini, talep doğrultusunda yangının üzerine toprak attığını kaydetti.
Mahkeme, 5 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. Bu kişilerin yurt dışına çıkışları yasaklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinde bekleyen zabıta ekipleri
-Kepçenin çalışması
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Genel ve detay

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