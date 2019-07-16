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Tuzla’da trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 04:31 | Son Güncelleme

İstanbul’un Tuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi’nde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve takla atarak bir iş yerine ait bahçe duvarına çarparak durabildi.26 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdiTuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi’nde saat 02.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 NL 605 plakalı aracın sürücüsü Tunç Fırat Kaya, kaldırıma çıktıktan sonra takla atarak bir iş yerine ait bahçe duvarına çarptı.

Tuzla’da trafik kazası: 1 ölü

İstanbul’un Tuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi’nde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve takla atarak bir iş yerine ait bahçe duvarına çarparak durabildi.

26 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
Tuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi’nde saat 02.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 NL 605 plakalı aracın sürücüsü Tunç Fırat Kaya, kaldırıma çıktıktan sonra takla atarak bir iş yerine ait bahçe duvarına çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü Kaya, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya, Tuzla Devlet Hastanesi’ne getirildi. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 26 yaşındaki Kaya’nın ailesi hastanede sinir krizi geçirdi.

Yolda metrelerce fren izi görüldü
Tuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi’nde saat 02.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 26 yaşındaki sürücü Kaya’nın kaldırıma çıkmadan önce yolda metrelerce fren yaptığı ancak aracın kontrolünü sağlayamadı gözden kaçmadı. Olay yerine Pendik itfaiyesine bağlı kurtarıcı ekibi kısa sürede ulaşırken trafik polisleri de kazayla ilgili yol üzerinde çalışma yaptı.

Tuzla’da trafik kazası: 1 ölü

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