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Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'daki trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Taşpınar Sokağı'nda, Rukiye K'nin kullandığı 17 AN 083 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 4 katlı binanın önündeki yaklaşık 6 metrelik boşluğa ters vaziyette düştü.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada araçta sıkışan Rukiye K. ile Ercan K. vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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2 yaralı trafik kazası

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