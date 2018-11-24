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TUZLA'DA VİRAJI ALAMAYAN KAMYON DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA Tuzla'da dönüş sırasında üzerinde virajı alamayan kamyon bariyerlere devrildi.  Olay Tuzla İçmeler Köprüsü'nden meydana geldi.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA
Tuzla'da dönüş sırasında üzerinde virajı alamayan kamyon bariyerlere devrildi.
Olay Tuzla İçmeler Köprüsü'nden meydana geldi. Harem istikametine dönüşü yapan Bedrettin Yiğit idaresindeki 71 FH 979 plakalı kamyon virajı alamayınca bariyerlere devrildi. Kazada sırasında sürücü Yiğit yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken devrilen kamyon olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Devrilen kamyonun görüntüsü
-İtfaiyenin görüntüsü
-Polisin görüntüsü
-Trafikten görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

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