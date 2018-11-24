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Tuzla'da virajı alamayan kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA TUZLA'da dönüş sırasında üzerinde virajı alamayan kamyon bariyerlere devrildi.  Olay Tuzla İçmeler Köprüsü'nden meydana geldi.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA

TUZLA'da dönüş sırasında üzerinde virajı alamayan kamyon bariyerlere devrildi.

Olay Tuzla İçmeler Köprüsü'nden meydana geldi. Harem istikametine dönüşü yapan Bedrettin Yiğit idaresindeki 71 FH 979 plakalı kamyon virajı alamayınca bariyerlere devrildi. Kazada sırasında sürücü Yiğit yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken devrilen kamyon olay yerinden kaldırıldı.

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Tuzla'da virajı alamayan kamyon devrildiTuzla'da virajı alamayan kamyon devrildi
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