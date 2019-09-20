Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur tedirginliği (2)

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA- TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı. Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

Tuzla'da kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul ve çevresine yayılmıştı. Dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiği ve cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yeryüzüne ineceğini öne sürülmüştü. AFAD'dan yapılan açıklamada ise halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtilmişti.

"DIŞARI ÇIKMAYACAĞIZ"

Yanan fabrika çevresinde bugün yağış vardı. Çevredeki binalarda yaşayanlar tedirgin olduklarını belirtti. Fabrikaya 300 metre uzaklıkta yaşadığını söyleyen Ömer Kurel, "Tedirginlik var. Benim çocuk astım ve bronşit hastası. Doktor 'pencereyi, kapıyı açmayın' dedi ama evi havalandırmak için pencereyi açtık. Yağmur başlayınca direkt pencereyi kapatacağı. Annem ve çocuklar hasta " diye konuştu

Fabrika yakın oturduğunu söyleyen Ahmet Sarıgül ise, "Tuzla'dan gidiyorum. Burada durmak istemiyorum. Bir kaç gün karşıya gidiyorum. Yağış da olacak. Arka tarafta bahçelerimiz var. Gitmek zorundayım. Rahatsızım, kalp sorunum var, durmak istemiyorum " diye konuştu.

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