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Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 08:53 | Son Güncelleme

TUZLA'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada çıkan dün saat 11.40'ta çıkan yangın söndürüldü.

Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar) 

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)- TUZLA'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada çıkan dün saat 11.40'ta çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin yaklaşık 20 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da yol kenarına alındı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikada bekletiliyor. Yangın nedeniyle araç trafiğine kapatılan cadde yangının söndürülmesinin ardından tekrara trafiğe açıldı.
Yanan fabrikadaki son durum havadan görüntülendi.

(FOTOĞRAFLI)

Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar) Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar) Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar) Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan fotoğraflar)

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