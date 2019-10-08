Tuzla'da yangın

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 5 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mescit Mahallesi Vatanperver Sokağı'ndaki 5 katlı binanın çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye 3 ekip halinde yangına müdahale etti.

Yangın sırasında evin boş olmasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Haberi duyan ev sahipleri olay yerine gelerek yangını göz yaşları içinde seyretti.

