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Tuzla’da yangının çıktığı fabrikadan yaralı bir işçi çıkarıldı

05.03.2021 05:47 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı.

Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle iş yeri içerisinde yaralanan bir işçi içeriden çıkartılarak ambulansa alındı.

Tuzla’da et üretimi yapılan bir fabrikada saat 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, fabrikada bulunan amonyak tanklarına sirayet ettiği iddia edildi. Yangın nedeniyle olay yerine farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi hala sürüyor.
Öte yandan yanan iş yeri içerisinde yangın nedeniyle yaralanan bir işçi itfaiyenin müdahalesiyle içeriden çıkarıldı. Yaralı işçi ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yeri içerisinde bulunan bazı itfaiye araçları da patlama riskine karşı iş yeri alanının dışarısına çıkarıldı. Ayrıca iş yeri çalışanlarını olay yerinden götürmek için bölgeye servis araçları da getirildi.

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