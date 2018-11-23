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TUZLA'DAKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

Tuzla'da özel bir hastanenin önündeki otomobilde geçtiğimiz Çarşamba günü işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Tuzla'da özel bir hastanenin önündeki otomobilde geçtiğimiz Çarşamba günü işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Levent Kırcılar'ın öldürüldüğü olayda cinayet şüphelisi Mehmet Kargı'nın otomobili park etmesi ve ardından araçtan çıkarak sakin bir şekilde yolun karşısına geçmesi görülüyor. Olay Yayla Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin önünde çarşamba günü saat 06.30 sıralarında park halindeki 34 DD 9865 plakalı otomobilin içerisinde gerçekleşmiş, Levent Kırcılar (43) otomobilin içinde hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan kişinin Mehmet Kargı (41) olduğunu belirledikten sonra Kargı'yı Pendik'te cinayette kullanılan silahla yakalamıştı.

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