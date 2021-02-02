HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tuzla’daki doğal gaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Tuzla’daki doğal gaz patlamasının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

02.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL (İHA) Tuzla’da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın önünde doğal gaz kutusu patladı.

İSTANBUL (İHA) Tuzla’da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın önünde doğal gaz kutusu patladı. Patlamayla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Doğal gaz patlamasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın olduğu bina havadan görüntülendi.
Olay gece 01:00 sıralarında Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Süheyla Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın önündeki doğal gaz kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alevler binanın ikinci katına kadar yükselirken olayı gören komşular itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken doğal gaz ekipleri sokağın doğal gaz boru hattını kapatarak yangının büyümesini engelledi. Binada bulunan altı kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kişileri kurtardı. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın ardından bina önündeki kamyonun içerisindeki meyveler ve sular etrafa saçıldı. Bina önündeki 2 araç kullanılamaz hale geldi. Gündüz olmasıyla birlikte olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Binada oluşan maddi hasar drone ile havadan çekilen görüntüler ile gözler önüne serildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldı
İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?İmanın şartları nelerdir? İmanın şartları kaç tanedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: Muş'ta panik yaratan deprem!

Muş'ta panik yaratan deprem!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni gelişme! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım

Bilim Kurulu üyesi 'yetmez' diyerek duyurdu: Yüzde 90'ı...

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'ya 'Kudüs' tepkisi

Türkiye'den Kosova'ya 'Kudüs' tepkisi

Meteoroloji'den başta İzmir olmak üzere birçok il için turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji'den İzmir için turuncu uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.