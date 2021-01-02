Tuzla’daki doğalgaz patlaması kamerada

Tuzla’da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusunda meydana gelen patlamada kameraya yansıdı.

İstasyon Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinin girişindeki 18.30 sıralarında doğalgaz patlaması kameraya yansıdı. İtfaiye ekipleri olay yerine geldikleri esnada patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefona yansıyan görüntüde patlama sonrası vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü. Mahalle sakinlerinden Ali Sağlam, “Bir sesler duyduk biz bu sokakta oturuyoruz hemen yakın zaten. Bir bayan sesi duyduk, koşarak olay yerine gittik. Olay yerine gittiğimizde bir itfaiye baygın yerde yattığını gördüm. Hemen ilk olarak su falan verdik, bir ambulansı aradık. Polis geldi zaten sonra. İtfaiye eri bayağı baygındı ambulans ilk müdahaleyi yaptı. Mahalle olarak tedirginiz yani şimdilik bu kadar bizde hala olayın etkisindeyiz” dedi.

İtfaiye ekipleri patlama sonrası binada mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olayda yaralanan itfaiye eri Hasan G. tedavi edilmek üzerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri patlama ile araştırma başlatırken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

