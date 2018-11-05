Tuzla'daki et hırsızlığı güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir şarküterinin deposundan 2,5 ton et çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, İçmeler Aydınlı Yolu'ndaki şarküterinin deposuna girmek isteyen yüzleri maskeli hırsızlar, alarmı devre dışı bıraktıktan sonra kapıyı levyeyle açtı.

Girdikleri depodaki 2,5 ton eti çalarak kapıdaki araca yükleyen hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu şarküterinin yetkilisi Hanifi Daş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hırsızlar yüzleri maskeli şekilde sabahın erken saatlerinde alarmı etkisiz hale getirdikten sonra kapıyı levye ile açmışlar. Daha sonra depoda bulunan 120 bin lira değerindeki 2,5 ton eti alarak kaçmışlar. Zanlıların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

