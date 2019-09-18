Tuzla’daki fabrika yangınında 2’si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı.

Tuzla\u2019daki fabrika yang\u0131n\u0131nda 2\u2019si itfaiye eri toplam 6 ki\u015fi dumandan etkilenerek hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. \u00d6te yandan yang\u0131n\u0131n ormanl\u0131k alana s\u0131\u00e7ramas\u0131 engellenirken, yang\u0131n k\u0131smen kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131.G\u00f6ren \u015foke oldu! S\u0131ra s\u0131ra gelip...L\u00f6semili \u00e7ocuklara yard\u0131m iddias\u0131yla doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011fa 2 g\u00f6zalt\u0131Ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131 k\u00fcmese sokup, ba\u015f\u0131na \u00e7eki\u00e7le vurdu, bilezi\u011fini \u00e7ald\u0131\/ Ek foto\u011fraf
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