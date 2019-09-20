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Tuzla'daki fabrikada inceleme... Yola akan köpüklü suyu belediye ekibi temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA- TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

Tuzla'daki fabrikada inceleme... Yola akan köpüklü suyu belediye ekibi temizledi

Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA- TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti. Fabrikada inceleme sürerken yola akan köpüklü suyu belediye ekipleri temizledi.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Tuzla'da da etkili oldu.
Yangının çıktığı fabrika çevresi ve yollarda ise sarı, beyaz köpükler görüldü. Çevredekilerin ise kimyasal tedirginliğini artıran bu suların itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sırasında sıktığı köpük olduğu düşünülüyor. Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından yanan fabrikanın çevresindeki ağaç, araba ve yola akan sulardan incelemek üzere numuneler alındı. Beledile ekipleri ise yola akan köpüklü suları temizledi. Fabrikanın çevresi ise emniyet şeridi ile kontrol altına alınmış durumda.
Yangının çıktığı fabrikanın yakınında oturduğunu söyleyen Orhan Çağan endişelerini dile getirdi. Çağan, "Zehirlenme ihtimalimiz çok yüksek. Çocukları korudan dışarı çıkarmıyoruz. Okula gönderdik dışarı çıkmayın diye uyardık. Şu an işe tedirgin olarak gidiyorum. Biz de şaşkınız, nE yapacağımızı bilmiyoruz. Baya kimyasal ve zehirli bir madde olduğu için çok tedirginiz. Ben fabrikanın bulunduğu mahallede oturuyorum. Yangın günü korkudan camları, pencereleri kapattık. Dışarı bile çıkamadık" diye konuştu.
Öğrenci olan 18 yaşındaki Kader Acar ise yağan yağmurdan tedirgin olduğunu ifade ederek, "Mecbur olmasam dışarı çıkmazdım. Okula gitmek zorundayım. Haberlerde asit yağmurunu duyar duymaz çok tedirgin oldum. Geçmesini bekliyoruz. İnşallah hemen geçer" dedi.

(FOTOĞRAF)

Tuzla'daki fabrikada inceleme... Yola akan köpüklü suyu belediye ekibi temizlediTuzla'daki fabrikada inceleme... Yola akan köpüklü suyu belediye ekibi temizlediTuzla'daki fabrikada inceleme... Yola akan köpüklü suyu belediye ekibi temizlediTuzla'daki fabrikada inceleme... Yola akan köpüklü suyu belediye ekibi temizledi

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