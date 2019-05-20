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Tuzla'daki kahvehaneye silahlı baskın : Yaralanan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

TUZLA'da bir kahvehaneye silahlı baskında yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA)TUZLA'da bir kahvehaneye silahlı baskında yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Olay cuma akşam 22.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi Köyiçi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Cihan T., beraberindeki 2 kişiyle daha önce aralarında husumet olan Fuat K.'in bulunduğu kahvehaneye geldi. Fuat K. ve Cihan T. burada kavga etmeye başladı. Ardından saldırgan yanındaki silahla Fuat K.'ye ve araya girmeye çalışan Halil Elmas'a ateş etti. Kahvehaneden kaçan silahlı saldırgan ve yanındaki kişi geldikleri araca bindi. Cihan T. kaçarken de aracın camından silahını çıkararak ateş etmeye devam etti.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların yakınları hastaneye akın etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kahvehanede üzerinde ruhsatsız silah bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Halil Elmas tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma sürüyor.

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